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Макрон не ответил на вопрос о возможной отмене поставок оружия Эр-Рияду

Политика

Президент Франции посетил ведущую мировую выставку военно-морской техники Euronaval – 2018 в Париже

Париж, 24 октября 2018, 13:05 — REGNUM  Президент Франции Эммануэль Макрон отказался ответить на вопрос о возможном прекращении поставок французского оружия в Саудовскую Аравию, как настаивает Германия и все европейские лидеры, сообщает Le Figaro.

Президент Франции посетил ведущую мировую выставку военно-морской техники Euronaval — 2018, которая проходит в Париже с 23 по 26 октября.

«Моя повестка дня не продиктована средствами массовой информации, нравится вам это или нет. Я нахожусь здесь совсем по другому вопросу, это не имеет никакого отношения к той теме, о которой вы спрашиваете. Я не буду отвечать на ваш вопрос, прошу прощения», — с явным раздражением ответил президент Франции.

Напомним, лидеры европейских государств требуют от Саудовской Аравии пролить свет на случившееся с саудовским журналистом Джамалем Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Франция, Германия и Великобритания «настоятельно требуют разъяснений» по делу об убийстве саудовского журналиста.

Читайте ранее в этом сюжете: Макрон «настоятельно требует разъяснений» по делу Хашогги

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Политическая жизнь Франции
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