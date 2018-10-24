В Кремле прокомментировали возможный визит Путина в США

Москва, , 12:58 — REGNUM В Кремле готовы начать обсуждение визита президента России Владимира Путина в США, однако пока никаких конкретных решений по данному вопросу нет. Об этом 24 октября заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, тема возможных обменов визитами глав России и США затрагивалась в ходе встречи с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном.

В то же время, по словам Пескова, на сегодняшний день более пристальное внимание обращается на возможную встречу Путина и Трампа в Париже 11 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп подчеркнул, что в Париже во время мероприятий, посвящённых годовщине окончания Первой мировой войны, может состояться его встреча с российским лидером Владимиром Путиным.

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