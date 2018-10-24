В Перми земельный налог повысят в три раза

Пермь, , 12:57 — REGNUM В Перми депутатский корпус внёс поправки в Положение о земельном налоге на территории муниципалитета. Налоговую ставку решено увеличить втрое с 1 января 2019 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в гордуме.

Налоговую ставку для индивидуальных застройщиков уравнивают со ставкой для собственников многоквартирных домов. Ставка вырастет с 0,1% до 0,3% от кадастровой стоимости земли.

По данным гордумы, эта мера позволит привлечь в городскую казну около 90 млн рублей по земельному налогу. Эти средства планируют направить на благоустройство частного сектора.

Депутаты обратили внимание на, что при подготовке документа изучен опыт других регионов и муниципальных образований Пермского края. Например, предельная ставка земельного налога равная 0,3% для участников индивидуального строительства действует в Екатеринбурге, Ижевске, Кирове, Нижнем Новгороде, Самаре, Саратове, а также на территории Пермского края в городах Березники, Соликамск, Кудымкар и Губаха.

По данным Пермьстата, в Прикамье отмечен рост новостроек в сфере индивидуального строительства. В январе-августе 2018 года индивидуальными застройщиками за счёт собственных и привлечённых средств построены жилые дома общей площадью 295,1 тыс. кв. метров, что на 34,7% больше, чем в январе-августе 2017 года.