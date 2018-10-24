Эрдоган: Причастные к убийству Хашогги не смогут уйти от ответственности

Анкара, , 12:55 — REGNUM Причастные к убийству оппозиционного властям Саудовской Аравии журналиста Джамаля Хашогги не уйдут от правосудия, заявил 24 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает британское агентство Reuters.

Об этом президент Турции заявил, выступая в Анкаре.

«Мы намерены не позволить скрыть обстоятельства этого убийства и сделаем все, чтобы причастные — от заказчиков до исполнителей — не смогли уйти от правосудия», — подчеркнул турецкий лидер.

Напомним, выступая с речью днем ранее, глава Турции подчеркнул, что убийство Хашогги носило спланированный характер, вопреки тому, что ранее утверждали представители Саудовской Аравии.