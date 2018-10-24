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В квартире и.о. мэра Сочи проводятся обыски

Политика

По делу о выдаче незаконных разрешений на строительство домов

Сочи, Краснодарский край, 24 октября 2018, 12:50 — REGNUM  Обыски проходят по месту жительства исполняющего обязанности мэра Сочи Ивана Бомбергера. Об этом сообщает «Россия-Кубань».

И.о. мэра подозревается в выдаче незаконных разрешений на строительство домов и превышении должностных полномочий. Кроме того, в превышении должностных полномочий подозреваются директор «Водоканала Сочи» Сергей Винарский и главный архитектор города Владимир Малов. По информации «России 24», в домах подозреваемых обнаружены крупные суммы денег.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе были задержаны, а затем и арестованы на два месяца решение Басманного суда Москвы первый вице-мэр Сочи Сергей Юрин, а также бывший вице-мэр Анатолий Рыков.

Читайте ранее в этом сюжете: Суд арестовал бывшего и нынешнего вице-мэров Сочи

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