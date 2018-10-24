В квартире и.о. мэра Сочи проводятся обыски

Сочи, Краснодарский край, , 12:50 — REGNUM Обыски проходят по месту жительства исполняющего обязанности мэра Сочи Ивана Бомбергера. Об этом сообщает «Россия-Кубань».

И.о. мэра подозревается в выдаче незаконных разрешений на строительство домов и превышении должностных полномочий. Кроме того, в превышении должностных полномочий подозреваются директор «Водоканала Сочи» Сергей Винарский и главный архитектор города Владимир Малов. По информации «России 24», в домах подозреваемых обнаружены крупные суммы денег.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе были задержаны, а затем и арестованы на два месяца решение Басманного суда Москвы первый вице-мэр Сочи Сергей Юрин, а также бывший вице-мэр Анатолий Рыков.

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