Цена на газ для населения Украины пока не вырастет — Гройсман

Киев, , 12:50 — REGNUM В текущем отопительном сезоне цена на газ расти не будет, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщил 24 октября официальный сайт правительства Украины.

Политик отметил, что программа субсидирования бедных слоёв населения позволит защитить всех нуждающихся.

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Ранее правительство Украины по требованию МВФ повысило цену на газ для населения на 23,5%. Вскоре Владимир Гройсман заявил, что цена на газ подниматься не будет.

«Все просто: нужно быстро сбить волну возмущения, поэтому и запускают мыльные пузыри вроде «больше не повысим», «мы избежали дефолта» и т.д. Главная цель — получить транш МВФ и смотреть, как будет развиваться ситуация дальше», — прокомментировал высказывание Гройсмана украинский экономист Алексей Кущ в комментарии изданию «Комсомольская правда».

Напомним, повышение цены на газ для населения является одним из основных требований МВФ, которое Украина должна выполнить для получения очередного кредита. Отметим, что МВФ требовало повысить цены на 60−70% и это означает, что нынешнее повышение — один из этапов выполнения требований Международного валютного фонда.

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