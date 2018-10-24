Израиль снял запрет на поставку топлива в сектор Газа

Тель-Авив, Израиль, , 12:42 — REGNUM Израиль снял запрет на поставки топлива в сектор Газа, в том числе и того, которое финансируется Катаром, сообщает 24 октября Anadolu.

«Сегодня в сектор Газа начали поступать цистерны с топливом из Катара», — подтвердили палестинские чиновники, добавив, что в общей сложности 24 октября в регион прибудут четыре цистерны.

Разрешение было санкционировано по приказу министра обороны Израиля Авигдора Либермана. Ранее запрет был введен под предлогом насилия на границе с еврейским государством.

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