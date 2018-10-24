Среда, 24 Октября 2018 года
13:46:23 МСК

Израиль снял запрет на поставку топлива в сектор Газа

Политика

По решению министра обороны еврейского государства

Тель-Авив, Израиль, 24 октября 2018, 12:42 — REGNUM  Израиль снял запрет на поставки топлива в сектор Газа, в том числе и того, которое финансируется Катаром, сообщает 24 октября Anadolu.

«Сегодня в сектор Газа начали поступать цистерны с топливом из Катара», — подтвердили палестинские чиновники, добавив, что в общей сложности 24 октября в регион прибудут четыре цистерны.

Разрешение было санкционировано по приказу министра обороны Израиля Авигдора Либермана. Ранее запрет был введен под предлогом насилия на границе с еврейским государством.

Читайте ранее в этом сюжете: Военные Израиля арестовали 16 палестинцев

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Беспорядки и столкновения с полицией в Израиле и Палестине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить