После ареста вице-премьера в Крыму реорганизуют дорожные структуры

Симферополь, 24 октября 2018, 12:37 — REGNUM Власти Крыма ликвидировали республиканский комитет дорожного хозяйства, включив его структуры в региональное министерство транспорта. Соответствующий указ опубликован на официальном портале местного правительства.
«Реорганизовать министерство транспорта Республики Крым в форме присоединения к нему государственного комитета дорожного хозяйства Республики Крым», — отмечается в документе.
Согласно указу, для ликвидации комитета будет создана специальная комиссия.
Как сообщало ИА REGNUM, работу госкомитета, преобразованного в июле 2018 года из Службы автомобильных дорог РК, курировал вице-премьер Виталий Нахлупин, которого неделю назад задержали правоохранители по подозрению в получении взятки.