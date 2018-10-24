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После ареста вице-премьера в Крыму реорганизуют дорожные структуры

Политика

Правительство РК ликвидировало госкомитет дорожного хозяйства, который курировал Виталий Нахлупин

Симферополь, 24 октября 2018, 12:37 — REGNUM  Власти Крыма ликвидировали республиканский комитет дорожного хозяйства, включив его структуры в региональное министерство транспорта. Соответствующий указ опубликован на официальном портале местного правительства.

«Реорганизовать министерство транспорта Республики Крым в форме присоединения к нему государственного комитета дорожного хозяйства Республики Крым», — отмечается в документе.

Согласно указу, для ликвидации комитета будет создана специальная комиссия.

Как сообщало ИА REGNUM, работу госкомитета, преобразованного в июле 2018 года из Службы автомобильных дорог РК, курировал вице-премьер Виталий Нахлупин, которого неделю назад задержали правоохранители по подозрению в получении взятки.

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