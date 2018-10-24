Стоит ли Грузия трех дней ватиканского прелата

Станислав Стремидловский, , 13:04 — REGNUM

Сегодня, 24 октября, завершается визит секретаря Святого престола по отношениям с государствами архиепископа («министра иностранных дел» Ватикана) Пола Галлахера в Грузию, который 21 октября прибыл в Тбилиси.

В принципе, государственный секретариат Святого престола, когда планирует какие-либо заграничные командировки своих высокопоставленных сотрудников, очень не любит попусту растягивать их. Как правило, встречи стараются спрессовать, расписать буквально по минутам. Прилетел — переговорил — улетел. Хотя бывает и так, что принимающая сторона намеренно разводит мероприятия. И тогда график гостя из Ватикана приходится в промежутках заполнять посещениями местных христианских общин и музеев. Мы не можем сказать, какой была точная программа архиепископа Галлахера: ватиканские ресурсы хранят молчание, информацию о его пребывании давала преимущественно грузинская сторона. Но даже если день прилета и день отлета считать как один, три дня в республике, где не проходит международная конференция, а подавляющее большинство населения исповедует православие, — это очень много.

Тем более что мотивационную составляющую визита секретаря по отношениям с государствами трудно вычислить, хотя его повестка и выглядит крайне насыщенной. Галлахера приняли премьер-министр Мамука Бахтадзе, министр иностранных дел Давид Залкалиани, католикос-патриарх всея Грузии Илия II. Он совершил выезд в село Хурвалети, граничащее с Южной Осетией и возложил в Тбилиси венок к Мемориалу погибших в боях за территориальную целостность Грузии. Были также запланированы его встречи с президентом Георгием Маргвелашвили и председателем парламента Ираклием Кобахидзе, выступление в Тбилисском государственном университете, посещение собора Светицховели и монастыря Джвари в городе Мцхета. Описывая пребывание монсеньора, грузинская сторона делает особый акцент, конечно, на проблемах «оккупированных территорий» и России. Это характерно для релизов как государственных учреждений, так и Грузинского патриархата. Так, на сайте МИД Грузии сообщается:

«По словам архиепископа Галлахера, Святой престол твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии и обеспокоен сложной ситуацией на оккупированных территориях Грузии, откуда продолжают поступать сообщения о нарушениях прав человека, включая ограничения на свободное передвижение и отправление религиозных обрядов, а также запреты на обучение родному языку».

Немного иначе расставляет акценты пресс-служба премьер-министра, комментируя переговоры Галлахера и Бахтадзе: «Стороны обсудили ситуацию в оккупированных регионах Грузии. Как было отмечено, власти страны сохраняют приверженность мирному урегулированию конфликта с Россией. Российская Федерация должна выполнить все свои международные обязательства, включая соглашение о прекращении огня, была также подчеркнута важность ее конструктивного участия в Женевских международных дискуссиях». Что касается патриархии, то и «католикос-патриарх сосредоточил внимание на оккупированных территориях и необходимости восстановления территориальной целостности страны». Но вместе с тем «стороны выразили озабоченность сложной ситуацией, сложившейся между Константинопольским и Московским патриархатами». Православный католикос и католический архиепископ отметили важность защиты религиозных ценностей, поскольку «мир терпит нехватку веры».

Однако этот «информационный гарнир» все равно не объясняет, зачем секретарь по отношениям с государствами потратил несколько дней на Тбилиси. Попробуем со своей стороны обозначить контексты, в которые могут быть погружены ватикано-грузинские отношения. Их два, и первый — церковный. Не секрет, что Святой престол беспокоит положение верных Армянской католической церкви в Грузии. Из-за притеснений грузинских властей армяне-католики вынуждены оставлять свои дома и перебираться в другие страны, в основном в Россию. Существует и спор вокруг монастыря Джвари, на который, по мнению некоторых грузинских изданий, «безосновательно» претендуют «армянские националисты при поддержке Армянской апостольской церкви». Наконец, Ватикан, считающий посредничество своим фирменной фишкой, не может не интересовать, как России удалось запустить налаживание отношений между Баку и Ереваном, проявленное в Душанбе главами Азербайджана Ильхамом Алиевым и Армении Николом Пашиняном, и что из всего этого выйдет.

Второй контекст носит политический характер и связан с проявившимся со стороны США желанием использовать церковный фактор в геополитических комбинациях. Первый гром прозвучал, когда в начале июня в Риме в здании посольства США при Святом престоле открылась фотовыставка «Жизнь за линией оккупации в Грузии». Открывала ее лично посол Каллиста Гингрич. В качестве почетных гостей присутствовали как грузинские дипломаты, так и украинские. А в сентябре в Тбилиси выступил с речью помощник государственного секретаря США по Европе и Евразии Уэсс Митчелл, который открыто намекнул на проблемы в будущем у Русской православной церкви и Грузинской православной церкви, которая якобы является «косвенным проводником влияния России». Анализируя происходящие события, грузинский эксперт Нодар Ладария замечал, что «проблемы во взаимоотношениях» между Грузинским и Московским патриархатами «осложнят не только ситуацию в православном мире, а в более далекой перспективе (может быть, даже и не в столь далекой), возможно, все завершится расколом внутри Грузинской православной церкви».

Наконец, рядом с Грузией находится и Иран, остающийся сегодня в прицеле администрации президента США Дональда Трампа. Что интересно, буквально сразу же после возвращения обратно в Ватикан из Тбилиси архиепископа Галлахера в грузинскую столицу вылетает помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, начинающий оттуда свое турне по странам Закавказья. Однако Болтон отправляется в этот регион из Москвы, где он сделал двухдневную остановку. В то время как дипломат Святого престола предпочел слетать по прямой. Можно и так, хотя в политике хорошо известно, что прямая дорога не всегда бывает самой короткой.