Президент Ирана: Без поддержки США Эр-Рияд бы не убил Хашогги

Тегеран, , 12:33 — REGNUM Саудовская Аравия не пошла бы на убийство оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги без защиты США, заявил 24 октября президент Ирана Хасан Рухани, сообщает британское агентство Reuters.

Соответствующее заявление президента исламской республики распространили иранские СМИ.

Напомним, вопреки заявлениям о том, что власти королевства непричастны к исчезновению журналиста, Эр-Рияд все же признал, что Хашогги был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Тем не менее власти королевства подчеркнули, что его смерть стала результатом драки.

В свою очередь, 23 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган указал на то, что убийство Хашогги носило «спланированный» характер. Он также обратился к королю Саудовской Аравии Салману с требованием раскрыть имена подозреваемых в преступлении.