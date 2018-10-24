Снайперы Южного военного округа провели горнолесную охоту в Дагестане

Махачкала, , 12:32 — REGNUM Снайперы мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии провели учения в Дагестане. Военнослужащие отработали тактику горнолесной охоты на командный состав подразделений условного противника, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Южного военного округа.

Снайперские пары совершали скрытые переходы на десятки километров в незнакомой местности с целью ликвидации командиров «вражеских» подразделений. В ходе занятий повышенное внимание было уделено маскировке. Так, после «ликвидации» заданных целей, снайперы исчезали в лесу и траве.

Кроме того, были отработана борьба с разведывательными беспилотниками. При опасности обнаружения группы снайперы вели прицельный огонь, сбивая воздушные динамичные мишени.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в горах Дагестана пришли учения зенитчиков соединений Южного военного округа. Военнослужащие уничтожили имитированные вертолеты и аэродинамические цели условного противника. Всего в ходе учений были поражены более 30 мишеней при стрельбе навстречу и вдогон. Зенитчики успешно выполнили боевые пуски на переносном зенитно-ракетном комплексе «Верба».

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