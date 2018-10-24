Жалобы Ищенко на муниципальный фильтр — популизм, считает эксперт

Москва, , 12:29 — REGNUM Кандидат на должность губернатора Приморского края Андрей Ищенко распространил в СМИ информацию о том, что его оппоненты на выборах 16 декабря намерены помешать ему пройти муниципальный фильтр.

«Технологи оппонентов КПРФ поехали по муниципальным образованиям — в каждое муниципальное образование по два-три человека, — отметил Андрей Ищенко в интервью агентству Интерфакс, — Собирают депутатов и открыто говорят: вы должны голоса муниципального фильтра отдать только Кожемяко, а потом они будут распределяться уже по другим кандидатам. Понятно, что хотят допустить только подконтрольных спойлеров».

По просьбе ИА REGNUM ситуацию прокомментировал политолог Марат Баширов.

«Андрей Ищенко жалуется на саму систему муниципального фильтра. При этом он говорит о том, что якобы кто-то собирает голоса муниципальных депутатов за одного кандидата, чтобы обеспечить ему проходное количество, а потом их этого пакета уже будут раздавать другим участникам предвыборной гонки. Но это невозможно. Подписи можно собирать только за какого-то конкретного кандидата, нельзя просто собрать пакет, а потом разделить между кандидатами», — отметил эксперт.

«Муниципальный фильтр для Приморья составляет 7% от числа всех депутатов районных и городских дум и глав муниципалитетов. Это 142 голоса. А вообще по России этот фильтр достигает 10%. То есть то, что говорит Андрей Ищенко — это, во-первых, абсолютная юридическая глупость. А во-вторых, в Приморье не самый большой муниципальный фильтр. Дальше там весь вопрос состоит в том, захотят ли депутаты за него отдать свои подписи, или нет», — подчеркнул политолог.

«И есть еще одна юридическая составляющая. Эти голоса должны быть зарегистрированы у нотариуса. Это тоже, конечно, сложность, но это нужно организовывать. Поэтому у Андрея Ищенко только один способ — ехать по этим муниципалитетам, и разговаривать с этими депутатами. Только после этого можно будет сказать, что ему не дали голоса. А поднимать эту тему, никого не объехав и ни с кем не встретившись — чистой воды популизм», — завершил свой комментарий Марат Баширов.

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