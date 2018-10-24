Верховная рада планирует дерусифицировать печатные СМИ

Киев, , 12:27 — REGNUM Комитет Верховной рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики разрабатывает пакет поправок к закону о языках, направленный на дерусификацию украинских печатных изданий. Об этом заявила глава комитета народный депутат Виктория Сюмар, сообщила 24 октября официальная газета «Голос Украины».

«Мы включились в подготовку поправок к законопроекту об украинском языке в контексте поэтапного перехода на украинский язык печатных изданий», — отметила народный депутат.

Сюмар считает, что граждан Украины приучили читать на русском языке. Теперь их следует приучить к украинскому языку, однако этому мешает «контрабанда с востока», заявила депутат.

«Как вариант — можно выделить два-три года, в течение которых издания принудят перейти на украинский язык. Или же предложат поэтапное внедрение — в течение первого года 25 процентов украинского и так далее…», — предложила Сюмар.

Она особо отметила, что задача состоит именно в дерусификации прессы, поскольку языки Евросоюза следует оставить:

«Категорически считаю и буду вносить поправки, чтобы оставить языки Европейского союза. Должны быть заинтересованы в том, чтобы наши дети или научные сотрудники, кто угодно имел возможность читать периодическую прессу на английском, немецком или французском языке», — подчеркнула Виктория Сюмар.

Напомним, Украина рассматривает решение о запрете не просто отдельных российских книг, а продукции 35 крупнейших российских издательств. Отметим, что дерусификация прессы, в отличие от дерусификации телевидения и радио приводит к уничтожению печати, поскольку потребители массово «голосуют гривной» против такого решения украинской власти.

Читайте также: Власти Украины готовят запрет продукции десятков российских издательств