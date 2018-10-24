Эксперт: Венгрия использует украинскую карту перед выборами в Европарламент

Киев, , 12:16 — REGNUM Главе МИД Украины Павлу Климкину не удастся разблокировать работу комиссии Украина — НАТО после встречи с главой МИД Венгрии Петером Сийярто в Варшаве. Об этом 24 октября в эфире одного из украинских телеканалов заявил политолог Дмитрий Тужанский.

«Встреча в Варшаве Павла Климкина и Петера Сийярто будет третьей за последние месяцы. Это очередная попытка немного наладить украинско-венгерские отношения. Ожидать серьезного прорыва я бы не стал, потому что вряд ли Будапешт разблокирует работу комиссии Украина-НАТО после этой встречи. На повестке дня есть несколько мелких, других вопросов, которые нужно решить, чтобы создать надстройку позитивных решений», — сказал Тужанский.

Он сообщил, что уже на этой неделе Будапешт по просьбе Киева изменит название должности уполномоченного министра Венгрии по Закарпатью Иштвана Грежи.

«На повестке дня также проекты экономического сотрудничества. Речь идет о проекте, который должен реализовывать скандальный уполномоченный Венгрии по развитию Закарпатья. Сейчас должна быть переименована должность, которую занимает Иштван Грежа. Будапешт сказал, что готов переименовать должность, но с сохранением функций. Тут нет проблемы, сохранение функций — это нормально, потому что речь идет о проектах трансграничного сотрудничества и развития венгерских внешкольных учреждений для венгерского национального меньшинства в Украине. Вопрос о переименовании должности — технический… По моей информации это должно произойти на этой неделе», — сказал Тужанский.

Эксперт пояснил, что венгерские политики используют украинский вопрос и так называемую антивенгерскую кампанию в Закарпатье в разгар выборов в Европарламент.

«В Венгрии украинский вопрос звучит все сильнее. Он может быть одним из раздражающих вопросов избирательной кампании в Венгрии в структуры Европарламента. В Венгрии стартовали выборы в Европарламент… «Украинская карта» может там разыгрываться и заявления Сийярто как раз в этом ключе… В Венгрии постоянно заявляют что в Украине идет антивенгерская кампания, я этой кампании не вижу. Важно, чтобы Климкин заверил, что в Украине нет никакой антивенгерской кампании», — добавил Тужанский.

Он также считает, что Климкин и Сийярто осудят размещение скандальных билбордов в Закарпатье.

«Обе стороны осудят. К сожалению, таких провокаций было так много, что об этом скоро забудут, вряд ли кого-то найдут, кто на самом деле расклеил и заказал эти борды. К счастью, из-за частых провокаций у местного населения появился какой-то иммунитет. Я бы не преувеличивал значение этих бордов. Конечно это провокация, её надо осудить. Стороны должны обсудить эту ситуацию, потому что она не в интересах ни Киева, ни Будапешта. Ни Киев, ни Будапешт, конечно же, не стоят за размещением этих бордов», — подытожил Тужанский.

Как сообщало ИА REGNUM, 23−24 октября глава МИД Украины Павел Климкин осуществляет рабочий визит в Польшу. В частности, украинская делегация во главе с Климкиным принимает участие в Варшавском форуме по безопасности. Планируется также встреча главы украинского МИД с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

Напомним, в ночь на 20 октября на Закарпатье появились билборды с надписью «Остановим сепаратистов» под фотографиями лидеров венгерского нацменьшинства региона. В частности, на бордах был изображен депутат от фракции Блок Петра Порошенко Василий Брензович, лидер венгерской партии КМКС Иосиф Борто, заместитель председателя Закарпатского облсовета, ректор венгерского института им. Ф. Ракоци в Берегово Илдика Орос.

21 октября глава Закарпатья Геннадий Москаль заявил, что билборды о сепаратизме являются «провокацией ФСБ России».