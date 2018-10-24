Депутат Госдумы от Татарии назначен главой аппарата врио главы Башкирии

Уфа, , 12:12 — REGNUM Депутат Госдумы от Татарии Александр Сидякин возглавил администрацию главы Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

«Указом врио главы Башкортостана Радия Хабирова руководителем администрации главы республики назначен Александр Сидякин», — говорится в сообщении.

Ранее занимавший этот пост Евгений Маврин освобожден от должности другим указом. В этом должности он проработал с июня 2018 года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, до избрания в Госдуму Сидякин долгое время работал в Башкирии, в том числе в ходе избирательной кампании по выборам главы республики в 2003 году, затем — в избирательной комиссии Уфы и Башкирии. В 2006 году стал руководителем регионального отделения Российской партии пенсионеров, после слияния с партией «Родина» стал главой башкирского отделения. Считался противником главы республики Муртазы Рахимова и человеком команды Радия Хабирова. В 2007 году баллотировался в Госдуму первым номером по списку «Справедливой России» в Башкирии, но не был избран. В 2009 году покинул республику и добровольно сложил полномочия главы регионального отделения «Справедливой России». Избрался в Госдуму в 2011 году по списку «Единой России» в Татарии.

В нижней палате российского парламента Сидякин являлся первым заместителем председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.

Напомним, Рустэм Хамитов в октябре добровольно покинул пост главы Башкирии. Он занимал его с 2010 года. Врио главы Башкирии указом президента РФ Владимира Путина был назначен Радий Хабиров.

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