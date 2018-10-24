Сенаторы обратились к Трампу с открытым письмом

Вашингтон, , 12:59 — REGNUM Реакция президента США Дональда Трампа на убийство журналиста Джамаля Хашогги кажется многим американским политикам недостаточной, в связи с чем четверо хорошо известных своей оппозиционностью сенаторов обратились к главе Белого дома с открытым письмом, в котором излагают свой взгляд на происходящее и предлагают варианты выхода из того, что они называют «нисхождением по спирали». Об этом сообщает сенатор Дайна Файнстан в своем твиттере, где также выложена копия обращения. Помимо нее, авторами письма стали Бернард Сандерс, Патрик Лихи и Ричард Дурбин.

«Сила Америки всегда исходила не только от ее военных способностей, но от ее ценностей и способности вдохновлять», — пишут сенаторы, приводя Трампу в пример Рональда Рейгана и Джона Кеннеди.

«Ближайший пример пренебрежения американским моральным лидерством относится к вашему глубоко тревожащему и смущающему ответу на жестокое убийство Джамаля Хашогги. Несмотря на доказательства того, что господина Хашогги, мирного критика саудовского правительства, жившего и работавшего в США, пытали и убили, Белый Дом продолжает увиливать от очевидного и лелеять лидеров саудовского режима. В такие времена США должны говорить четким и единым голосом о том, что американские ценности не продаются и что к подобным действиям нет терпимости в цивилизованном мире».

Сенаторы требуют от Трампа прекратить «это тревожное нисхождение по спирали» и восстановить моральные позиции США. В качестве действий, способных помочь этому, сенаторы призывают расследовать убийство Хашогги.

Как сообщало ИА REGNUM, реакцию Вашингтона на убийство журналиста Джамаля Хашогги президент США Дональд Трамп предпочел оставить на рассмотрение конгресса. Ранее президент заявил, что, несмотря на неудовлетворенность объяснениями саудитов по поводу того, что произошло с Хашогги, он не хочет потерять столь крупного инвестора в американскую экономику, как Саудовскую Аравию.