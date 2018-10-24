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МИД Индонезии: Джакарта всегда выступает за сотрудничество

Политика

Глава МИД Индонезии выступила на геополитическом форуме в Джакарте

Джакарта, 24 октября 2018, 12:17 — REGNUM  Индонезия продвигает идею сотрудничества и взаимодействия для решения различных глобальных геополитических проблем, сообщает Antaranews.

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди на геополитическом форуме в Джакарте пояснила, что Индонезия всегда старалась стать частью разрешения международных конфликтов.

«Гуманитарная дипломатия в Индонезии стала одним из столпов внешней политики, которая ценится во всем мире. Мы будем продолжать использовать это, чтобы превратить международную конкуренцию в сотрудничество», — заявила глава МИД Индонезии.

Что касается протекционизма сегодня, Индонезия призывает к открытому, справедливому и взаимовыгодному экономическому сотрудничеству путем активизации переговорных усилий по различным соглашениям о свободной торговле, сказала она.

«В условиях глобальной неопределенности, вызванной, среди прочего, влиянием торговой войны между США и Китаем, выходом Великобритании из Европейского союза и ростом односторонности в международных отношениях, сотрудничество является наилучшим вариантом», — отметила Марсуди.

По словам министра, Индонезия всегда выступает за сотрудничество, а не соперничество, продвигая взаимовыгодный подход. Это то, что мы хотим донести на встречах АСЕАН, АТЭС, G20 и других международных форумах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, главы МИД Индонезии и Саудовской Аравии договорились о сотрудничестве на Ближнем Востоке.

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Внешняя политика Индонезии
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