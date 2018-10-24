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В Чувашии министр образования ушёл в отставку с орденом

Политика

Министр образования Александр Иванов сложил полномочия. В день отставки вышел указ о награждении его орденом «За заслуги перед Чувашской Республикой»

Чебоксары, 24 октября 2018, 12:09 — REGNUM  В правительстве Чувашии — очередное кадровое изменение. Сегодня, 24 октября, покинул пост глава минобразования республики Александр Иванов. О своём решении министр заявил на заседании правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Иванов уходит с поста министра образования и молодёжной политики Чувашии, проработав в должности пять месяцев. Он пояснил, что надо «дать дорогу молодым». До этого он 3,5 года возглавлял министерство информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии, ранее работал руководителем администрации главы Чувашии.

Отставке предшествовало подписание указа о награждении Иванова орденом «За заслуги перед Чувашской Республикой» «за вклад в социально-экономическое развитие» региона и «многолетнюю добросовестную работу».

Временное исполнение обязанностей министра возложено на первого замминистра Сергея Кудряшова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 октября Чувашии в структуре правительства появился вице-премьер, не отягощённый министерским портфелем. Пост занял бывший заместитель начальника полиции МВД Чувашии Александр Николаев. Он будет курировать вопросы региональной безопасности.

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Отставки и назначения
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