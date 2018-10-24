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Назарбаев встретился с министром экономики США

Политика

В Казахстан также прибыли представители американских компаний

Назарбаев встретился с министром экономики США
Иллюстрация: Kremlin.ru
Нурсултан Назарбаев

Астана, 24 октября 2018, 12:07 — REGNUM  Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и министр экономики США Уилбур Росс обсудили развитие двусторонних отношений в торгово-экономической и инвестиционной сферах, сообщили 24 октября в пресс-службе главы государства.

Министр экономики США отметил, что вместе с ним в Казахстан прибыли представители 16 американских компаний, который планируют развивать торгово-экономические отношения с казахстанскими компаниями.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов обсудил в США влияние антироссийских санкций на экономику Казахстана. В Вашингтоне заверили, что санкции не направлены на Астану.

Читайте ранее в этом сюжете: Астана и Вашингтон обсудили влияние антироссийских санкций на Казахстан

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Политическая жизнь Казахстана
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