Назарбаев встретился с министром экономики США

Астана, , 12:07 — REGNUM Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и министр экономики США Уилбур Росс обсудили развитие двусторонних отношений в торгово-экономической и инвестиционной сферах, сообщили 24 октября в пресс-службе главы государства.

Министр экономики США отметил, что вместе с ним в Казахстан прибыли представители 16 американских компаний, который планируют развивать торгово-экономические отношения с казахстанскими компаниями.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов обсудил в США влияние антироссийских санкций на экономику Казахстана. В Вашингтоне заверили, что санкции не направлены на Астану.

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