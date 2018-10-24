Кому Могерини адресовала выпад про «европейское» Черное море?

Москва, , 12:02 — REGNUM Заявление Федерики Могерини, касающееся усиления военного присутствия в Черном море, как минимум, двусмысленное. Кому адресовано это ее «напоминание», задается вопросом обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Ранее глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что политическое руководство Евросоюза не желает быть свидетелем «военного усиления» в Черноморском регионе. Дипломат подчеркнула, что «Черное море — это европейское море».

Мы в России и так знаем, что Черное море — европейское, Россия одна из стран Европы, выходящих к этому морю. Она, в отличие от ЕС, является членом Организации черноморского экономического сотрудничества.

Если же говорить о военном присутствии России в этом районе, то и на суше, и на море оно развивается на законных основаниях и не нарушает никаких международных обязательств.

Вторая крупная черноморская военная держава — это Турция. Может быть, политический выпад Могерини адресован ей? Что-то мне подсказывает, что нет.

А вот кому точно следовало бы его адресовать, так это США. Но адресовать мало, необходимо обладать потенциалом для того, чтобы не оставлять подобные заявления висящими в воздухе. У Европейского союза такого потенциала точно нет.

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