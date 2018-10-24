«Спецслужбы есть спецслужбы»: почему активизировались террористы в Сибири

Барнаул, , 12:10 — REGNUM Предупреждение секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева о росте террористической активности в Сибири, сделанное на совещании в Новосибирске, может оказаться «направленным вбросом информации», считает алтайский общественник, основатель Алтайской школы политических исследований Константин Емешин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM его заявление об усиленном внимании международных террористических и экстремистских организаций к Сибирскому федеральному округу, он, в частности, отметил:

«Думаю, что спецслужбы работают по своим технологиям. И я знаю, что зачастую они делают направленные вбросы информации, которые призваны дезориентировать общественное мнение. Кроме этого, формирование этих «групп» зачастую провоцируются самими спецслужбами, для того чтобы выловить людей с потенциальным девиантным поведением.

Кроме этого, спецслужбы зачастую предпочитают не уничтожение этих групп, а стараются внедрить туда агентов, чтобы контролировать их. Но здесь у них бывают и определенные сложности, когда, получая громадное количество донесений, они пропускают сигналы о действительных терактах.

Поэтому спецслужбы — есть спецслужбы и, придавая значение их гипотезам, надо перед этим много раз подумать — зачем они вбрасывают это мнение. В данном случае для меня ясно, что правящий класс сегодня завел Россию в некий тупик и они там, наверху, ведут схватку и каждый выкладывает свои козыри. Вот у Патрушева главный козырь — «террористы». У министра обороны Сергея Шойгу — «защита на войне интересов наших нефтяников в Сирии и интересов газовиков в Турции и Балтийском море». У вице-премьера Татьяны Голиковой — «пенсионная реформа».

Как уже сообщало ИА REGNUM, о росте террористической активности в Сибири на совещании в Новосибирске предупредил Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Он объяснил это увеличением интенсивности трудовой миграции из стран Центральной Азии и Закавказья, а также высокой вероятностью проникновения в сибирские регионы представителей террористических организаций.

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