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В Испании расследуют предполагаемую коррупцию при поставках оружия Эр-Рияду

Политика

51% акций Defex принадлежит испанскому государству, 49% — частным компаниям

Мадрид, 24 октября 2018, 12:05 — REGNUM  В Испании ведется расследование предполагаемой коррупции при поставке вооружения Саудовской Аравии в течение 23-х лет, пишет газета El País 24 октября.

Национальный суд проводит расследование в отношении государственной компании Defex, осуществлявшей поставку оружия Эр-Рияду. Следователи изучают пять контрактов, подписанных в период 1992—2004 годов и 11 контрактов 2005—2014 годов.

Предположительно, Defex выплачивала многомилионные взятки с целью добиться контрактов с арабской страной. Общая сумма взяток составляет не менее €80 млн.

51% акций Defex принадлежит испанскому государству, 49% — частным компаниям. Сейчас Defex находится в стадии ликвидации. Дело против нее было начато в 2014 году, когда выявилась коррупционная схема при поставке полицейских материалов в Анголу.

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Политическая жизнь Испании
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