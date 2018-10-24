Иванишвили: «Саакашвили ввел российские войска в Грузию»

Тбилиси, , 11:55 — REGNUM По мнению лидера правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, российские войска в Грузию в августе 2008 года ввел экс-президент Михаил Саакашвили, который, по его же заявлению, «начал эту войну и подверг свою страну бомбардировке».

«То, что произошло в 2008 году и то, как действовало тогдашнее правительство, было изменой. Саакашвили мог предотвратить эту войну и не дать России исполнить свою заветную мечту», — пояснил Иванишвили, отвечая на вопрос журналиста телекомпании «Рустави-2» относительно судебного спора, который ведется между Россией и Грузией в Гаагском международном уголовном суде. Встреча с журналистами трех телекомпаний состоялась по инициативе Иванишвили 23 октября вечером.

Лидер правящей партии выступил в защиту кандидата в президенты Саломе Зурабишвили, которая ранее обвинила Саакашвили в развязывании августовской войны.

«Об этом говорится в резолюции Совета Европы от 2 октября 2008 года. Мои слова и интерпретации госпожи Саломе (Зурабишвили) полностью совпадают с этими оценками. Именно Саакашвили ввел российские войска в Грузию. Но все забывают о другом. Когда российские депутаты покинули зал заседаний, депутаты от «Национального движения» проголосовали за эту резолюцию Совета Европы. А в резолюции четко записано, кто и какие деяния совершил. Именно это и повторяет госпожа Саломе», — подчеркнул Иванишвили и призвал перебивавшую его вопросами журналистку к соблюдению культуры общения с респондентом.

По его оценке, правительство Саакашвили в 2008 году совершило неисправимую ошибку, в результате которой 20% территорий Грузии сегодня «оккупированы».