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Премьер-министр Италии: Россия – наш стратегический партнер

Политика

Джузеппе Конте начал визит в Москву со встречи с итальянскими предпринимателями

Премьер-министр Италии: Россия – наш стратегический партнер
Jessie Pearl
Корни переплелись

Москва, 24 октября 2018, 11:52 — REGNUM  Италия считает Россию своим стратегическим партнером, заявил в среду, 24 октября, в Москве на встрече с работающими в России итальянскими предпринимателями премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Он отметил, что две страны связывают крепкие и долгие отношения, как в сфере экономики, так и в сфере культуры. Интерес России и Италии друг к другу является взаимным, сказал Конте. В настоящее время по ряду причин объем итальянского экспорта в Россию намного меньше, чем он может и должен быть, добавил он.

Премьер-министр также во второй раз на этой неделе отметил, что считает необходимым возвращение России в «большую восьмерку» для совместного и более эффективного решения международных проблем и что он обращался с таким предложением к коллегам по G7 на саммите в Канаде летом 2018 года.

В ходе своего визита в Москву Конте проведет встречи с Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым.

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Российско-итальянские отношения
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