Генсек НАТО: Блок не планирует развертывать больше ядерных зарядов в Европе

Брюссель, , 11:51 — REGNUM Страны-члены НАТО не планируют разворачивать на своей территории дополнительные ядерные заряды, несмотря на предположительные нарушения со стороны России Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявил 24 октября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением Столтенберг выступил на фоне того, как о возможном выходе США из соглашения в связи с несоблюдением его условий Москвой заявил президент США Дональд Трамп.

«Я не думаю, что европейские союзники развернут в качестве ответа большее количество ядерных зарядов», — подчеркнул бывший премьер-министр Норвегии, указавший на то, что Вашингтон полностью соблюдает соглашение, чего нельзя сказать о России.

«Все союзники едины во мнении, что США полностью соблюдают условия соглашения. Проблема, угроза и вызов — это поведение России», — добавил он.

Напомним, ранее, выступая после встречи с президентом России Владимиром Путиным, советник главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил о том, что Трамп будет добиваться выход из соглашения, несмотря на протесты Москвы и стран-членов ЕС.

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