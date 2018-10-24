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Генсек НАТО: Блок не планирует развертывать больше ядерных зарядов в Европе

Политика

Несмотря на поведение России

Генсек НАТО: Блок не планирует развертывать больше ядерных зарядов в Европе
Иван Шилов © ИА REGNUM
Йенс Столтенберг

Брюссель, 24 октября 2018, 11:51 — REGNUM  Страны-члены НАТО не планируют разворачивать на своей территории дополнительные ядерные заряды, несмотря на предположительные нарушения со стороны России Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявил 24 октября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением Столтенберг выступил на фоне того, как о возможном выходе США из соглашения в связи с несоблюдением его условий Москвой заявил президент США Дональд Трамп.

«Я не думаю, что европейские союзники развернут в качестве ответа большее количество ядерных зарядов», — подчеркнул бывший премьер-министр Норвегии, указавший на то, что Вашингтон полностью соблюдает соглашение, чего нельзя сказать о России.

«Все союзники едины во мнении, что США полностью соблюдают условия соглашения. Проблема, угроза и вызов — это поведение России», — добавил он.

Напомним, ранее, выступая после встречи с президентом России Владимиром Путиным, советник главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил о том, что Трамп будет добиваться выход из соглашения, несмотря на протесты Москвы и стран-членов ЕС.

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