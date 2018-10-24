Не больше 10 лет: в Новосибирске пройдут публичные слушания по срокам мэра

Новосибирск, , 11:49 — REGNUM Один кандидат не может избираться мэром Новосибирска более двух сроков подряд, считают городские депутаты. На сессии горсовета сегодня, 24 октября, парламентарии одобрили назначение публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений в Устав города Новосибирска».

«В соответствии со 131 Федеральным законом предлагается назначить публичные слушания по проекту решения совета депутатов «О внесении изменений в Устав города», подготовленный комиссией по Уставу. Предлагается привести его в соответствие с изменениями Федерального законодательства, закрепить, что одно и то же лицо не может занимать должность мэра Новосибирска более двух сроков подряд. Публичные слушания предлагается провести 15 ноября 2018 года, — цитируют «Все новости Новосибирской области» председателя постоянной комиссии совета депутатов города Новосибирска по местному управлению Александра Бестужева.

Если данное предложение будет поддержано на публичных слушаниях, а также закреплено решением последующей сессии, то в Устав города будут внесены соответствующие изменения.

«Не более двух сроков подряд, то есть не больше десяти лет. Дело в том, что это предложение не новое, в своё время такое предложение в созыве 2005 по 2010 годы вносилось и озвучивалось в комиссии по Уставу, но тогда такое решение было заблокировано, — сказал на брифинге председатель совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев. — Мнение депутатов такое, что власть должна меняться, обновляться, должны меняться люди, которые представляют исполнительную власть».

Отметим, что Владимир Городецкий избирался на пост мэра города Новосибирска три раза, эту должность он занимал с 2000 по 2014 годы. Действующий мэр Новосибирска Анатолий Локоть победил в ходе досрочных выборов в 2014 году. Его полномочия истекают в апреле 2019 года и выборы скорее всего будут назначены на единый день голосования в сентябре 2019 года.

Тем временем, Анатолий Локоть также поддержал идею ограничить полномочия новосибирского градоначальника двумя сроками. А вот от идеи вернуть второй тур на выборах градоначальника Локоть оказался не в восторге.

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