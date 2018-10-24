Среда, 24 Октября 2018 года
12:02:12 МСК

«Анкара не даст Афинам вмешиваться в свою деятельность в Средиземном море»

Политика

Греция нарушает нормы международного права

Анкара, 24 октября 2018, 11:22 — REGNUM  Турция не позволит Греции вмешиваться в свои дела в восточной части Средиземного моря, заявил 14 октября глава министерства обороны страны Хулуси Акар, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением он выступил в интервью турецким СМИ, подчеркнув, что ни один проект невозможен в этом регионе без участия Турции и Северного Кипра.

Напомним, ранее турецкое геолого-разведочное судно Barbaros Hayreddin Paşa подверглось нападкам со стороны военного корабля Греции. Геологам на помощь были вынуждены прийти турецкие ВМС. В Анкаре подчеркнули, что Афины не соблюдают нормы международного права.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Турции
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить