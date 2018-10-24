«Анкара не даст Афинам вмешиваться в свою деятельность в Средиземном море»

Анкара, , 11:22 — REGNUM Турция не позволит Греции вмешиваться в свои дела в восточной части Средиземного моря, заявил 14 октября глава министерства обороны страны Хулуси Акар, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением он выступил в интервью турецким СМИ, подчеркнув, что ни один проект невозможен в этом регионе без участия Турции и Северного Кипра.

Напомним, ранее турецкое геолого-разведочное судно Barbaros Hayreddin Paşa подверглось нападкам со стороны военного корабля Греции. Геологам на помощь были вынуждены прийти турецкие ВМС. В Анкаре подчеркнули, что Афины не соблюдают нормы международного права.