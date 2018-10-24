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Глава Кабардино-Балкарии назначил нового заместителя полпреда в Москве

Политика

Прежде новый заместитель трудился в избирательной комиссии КБР

Нальчик, 24 октября 2018, 11:21 — REGNUM  У постоянного представителя Кабардино-Балкарии при президента РФ в Москве появился новый заместитель. Им стал Ахмат Гыллыев. Указ о назначении его на должность заместителя полпреда подписал 23 октября глава республики Казбек Коков, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе .

Ахмат Гыллыев ранее работал членом избирательной комиссии Кабардино-Балкарии. Теперь ему придется трудиться сразу за двоих уволенных накануне заместителей полпреда Николая Паршинцева и Олега Засядько.

Напомним, глава КБР постановил сократить с трех до двух число заместителей у полпреда республики в Москве.

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