Сува, , 11:28 — REGNUM Принц Гарри заявил, что изменение климата представляет ежедневную угрозу для населения Фиджи, сообщает 24 октября Reuters.

В связи с этим принц Сассекский объявил о выделении стипендий на изучение данной проблемы.

«Одна из самых больших проблем, несомненно, это проблема изменения климата. И люди, проживающие здесь сталкиваются с этим ежедневно», — отметил Гарри, имея ввиду регулярные циклоны и повышение уровня моря.

Напомним, теория глобального потепления все чаще подвергается критике. Эксперты называют ее псевдонаучной и подчеркивают, что она несет под собой исключительно политический смысл.

Во время своей предвыборной кампании президент США Дональд Трамп объявил данную теорию заговором Китая с целью сокращения производства американской продукции, которое требует больших выбросов вещества в атмосферу.

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