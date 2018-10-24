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Президент Сальвадора: «Необходимо уважать права мигрантов»

Политика

«Эмиграция — право человека»

Президент Сальвадора: «Необходимо уважать права мигрантов»
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
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Гавана, 24 октября 2018, 11:18 — REGNUM  Президент Сальвадора Сальвадор Санчес Серен выступил в поддержку «каравана мигрантов», пытающегося попасть на территорию США, передает телеканал TeleSur.

23 октября по прибытии на Кубу Санчес Серен заявил в местных средствах массовой информации, что «эмиграция — право человека, поэтому необходимо уважать права мигрантов».

Он выразил солидарность с маршем мигрантов и свое неприятие политики президента США Дональда Трампа, который угрожает отправить войска на границу с Мексикой с целью остановить «караван». По словам президента Сальвадора, выходцы из его страны помогают экономике США.

Как сообщало ИА REGNUM, Дональд Трамп объявил о сокращении экономической помощи Вашингтона Центральноамериканским государствам — Гондурасу, Сальвадору и Гватемале, которые пропустили «караван мигрантов» через свою территорию.

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