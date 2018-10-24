Столтенберг: Россия приняла приглашение наблюдать за учениями НАТО

Брюссель, , 11:07 — REGNUM Россия и Белоруссия будут наблюдать за учениями НАТО Trident Juncture, которые на днях стартуют в Норвегии. Как заявил в ходе пресс-конференции 24 октября генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, направить наблюдателей на Trident Juncture было предложено всем членам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

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«Я приветствую, что Россия, как и Белоруссия, приняла приглашение», — сказал Столтенберг.

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Он также отметил, что манёвры призваны продемонстрировать готовность НАТО защищать союзников, а не нацеленность Североатлантического альянса на конфронтацию.

Как сообщало ИА REGNUM, крупнейшие после окончания холодной войны учения НАТО Trident Juncture пройдут с 25 октября по 23 ноября. В манёврах, которые завтра стартуют в Норвегии, примут участие свыше 44 тыс. солдат, 10 тыс. из которых предоставит бундесвер. Также будет задействована боевая техника — всего около 10 тыс. единиц, а также 130 боевых самолётов и 70 кораблей. Участниками учений станут сухопутные войска, ВВС и ВМС всех 29 стран — членов альянса, а также Швеции и Финляндии.

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