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Экс-министр обороны Греции арестован по обвинению в коррупции

Политика

Папантониу отвергает все предъявленные обвинения и утверждает, что благодаря его действиям бюджет страны сэкономил порядка €3 млрд

Экс-министр обороны Греции арестован по обвинению в коррупции
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
Задержание

Афины , 24 октября 2018, 11:01 — REGNUM  Бывший министр обороны и экономики Греции Яннос Папантониу и его супруга Ставрула Кураку арестованы по обвинению в коррупционных преступлениях. Об этом пишет 23 октября газета Naftemporiki.

Сообщается, что правоохранители подозревают экс-министра в незаконном получении 2,8 млн швейцарских франков за содействие в заключении контракта на модернизацию шести фрегатов греческих ВМС. Отмечается, что Папантониу отвергает все предъявленные обвинения и утверждает, что благодаря его действиям бюджет страны сэкономил порядка €3 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта Совет ЕС призвал Грецию активизировать борьбу с коррупцией. Европейские законодатели потребовали от страны внести соответствующие поправки в законодательство, в частности, по мнению Совета ЕС, необходимо положить предел задержкам судебных разбирательств по коррупционным преступлениям.

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Коррупция и борьба с ней
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