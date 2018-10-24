Среда, 24 Октября 2018 года
12:04:43 МСК

Парламент Болгарии отклонил вотум недоверия правительству Борисова

Политика

Против вотума недоверия высказались 133 депутата, за — 99 человек

София, 24 октября 2018, 10:56 — REGNUM  Болгарский парламент выступил против вынесения вотума недоверия правительству под руководством Бойко Борисова. Об этом 24 октября сообщает Болгарское национальное телевидение.

В голосовании участвовали 232 парламентария. Против вотума недоверия высказались 133 депутата, поддержали инициативу 99 человек.

Голосование было бы успешным в случае, если бы более половины парламентариев высказались «за».

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос о доверии правительству подняла из-за проблем в системе здравоохранения Болгарская социалистическая партия (БСП). Политику правительства в этой сфере социалисты считают провальной.

Предложение о вотуме призвано показать катастрофичность ситуации, нежелание кабинета министров решать проблему и альтернативу в лице БСП, заявляла лидер партии Корнелия Нинова.

Читайте также: В Болгарии внесён третий вотум недоверия правительству Бойко Борисова

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Балканы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить