Парламент Болгарии отклонил вотум недоверия правительству Борисова

София, , 10:56 — REGNUM Болгарский парламент выступил против вынесения вотума недоверия правительству под руководством Бойко Борисова. Об этом 24 октября сообщает Болгарское национальное телевидение.

В голосовании участвовали 232 парламентария. Против вотума недоверия высказались 133 депутата, поддержали инициативу 99 человек.

Голосование было бы успешным в случае, если бы более половины парламентариев высказались «за».

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос о доверии правительству подняла из-за проблем в системе здравоохранения Болгарская социалистическая партия (БСП). Политику правительства в этой сфере социалисты считают провальной.

Предложение о вотуме призвано показать катастрофичность ситуации, нежелание кабинета министров решать проблему и альтернативу в лице БСП, заявляла лидер партии Корнелия Нинова.

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