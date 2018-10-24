Project Syndicate: Второй референдум по Brexit стал бы решением проблем Мэй

Лондон, , 10:55 — REGNUM Чем ближе к концу переговоры о выходе Великобритании из ЕС, тем очевиднее становится то, что наиболее вероятным их исходом станет тупиковая ситуация, единственным выходом из которой станет проведение второго референдума по Brexit, пишет Анатоль Калецкий в статье для портала Project Syndicate.

Так, какую бы версию Brexit ни предложила премьер-министр страны Тереза Мэй, она неизбежно столкнется с вето своего решения. «Мягкий Brexit» не устроит евроскептиков в рядах Консервативной партии страны, а «жесткий» потребует введения пограничного контроля с Ирландией, что неприемлемо и для ирландского правительства, и для ЕС. Комбинация двух подходов не устроит Демократическую юнионистскую партию Северной Ирландии, поддержка которой нужна Мэй для сохранения у власти.

Стратегия Мэй, отмечает автор, и заключается в том, чтобы заявить своим парламентариям и лидерам стран-членов ЕС, что им придется выбирать меньшее из двух зол: либо они соглашаются на предложенную Мэй сделку, либо Соединенное Королевство выходит без соглашения, что чревато катастрофическими последствиями и для него, и для всего ЕС.

Проблема только в том, что план Мэй страдает одним фатальным недостатком: никто не верит, что Мэй на него пойдет. Выход из ЕС без соглашения исключает переходный период Лондон отчаянно нуждается в нем для принятия тысяч различных правил, норм и стандартов, необходимых для продолжения торговли с ЕС, а также США, Японией, Китаем и другими странами, заключившими с ЕС большое число соглашений. Даже если бы Мэй и стремилась к столь отчаянному шагу, сделать его ей бы не дали парламентарии, что привело бы к конституционному кризису, выйти из которого можно было бы либо с помощью выборов, либо с помощью нового референдума.

Вероятность досрочных выборов, за которые будет выступать Лейбористская партия, невелика, очередной плебисцит же сможет дать Мэй возможность выйти за пределы мандата прошлого голосования, требующего от нее добиваться входа из ЕС. Его исходом, скорее всего, станет отказ британских избирателей от выхода из ЕС без сделки не только из-за экономических рисков, но и потому что демографически баланс сдвинулся в сторону сторонников сохранения в блоке.

Если избиратели отвергнут выход из ЕС без соглашения в пользу отказа от Brexit совсем, противникам Мэй придется замолчать, а ее позиции премьер-министра будут защищены до выборов 2022 года. Кроме того, прекращение Brexit положит конец неопределенности и станет толчком к экономическому выздоровлению, что почти точно гарантирует победу консерваторов в 2022 году.

Напомним, ранее стало известно, что выход Великобритании из состава Евросоюза может быть сопряжен для стран-членов блока со значительными финансовыми издержками. Так, немецкий минфин сообщает о том, что члены блока должны будут увеличить вклад в общий его бюджет с 1% своего ВВП до 1,11%.

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