Топилин отчитался о сокращении бедности в России

Москва, , 10:54 — REGNUM Благодаря мерам социальной поддержки в России впервые за долгое время удалось сократить численность населения с доходами ниже прожиточного минимума. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 октября заявил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин на заседании Совета Федерации.

«За последний год, в том числе благодаря тем мерам, которые реализованы с помощью программы (соцподдержки), численность населения с доходами ниже прожиточного минимума сократилась на 1,1 млн человек: с 21,1 млн до 20 млн человек. Это первый раз положительная динамика после определённых отрицательных явлений, которые происходили в экономике. Мы надеемся, что эта тенденция будет закреплена», — заявил Топилин.

Главным механизмом искоренения бедности в дальнейшем должны стать рост заработных плат и социальных трансфертов, подчеркнул он.

Госпрограмма «Социальная поддержка граждан» является наиболее объёмным финансовым инструментом по данному направлению. За 2013−2020 годы объёмы финансирования по этой программе составят 13,7 трлн рублей.

В 2018 и 2019 годах затраты на программу выходят на уровень в 2 трлн рублей — это средства и федерального бюджета, и внебюджетных источников. Основными направлениями программы являются все федеральные обязательства по поддержке граждан: пособия, выплаты льготным категориям, переданные полномочия в виде трансфертов. Иными словами, все обязательства за исключением тех, что относятся к силовому блоку, пояснил Топилин.