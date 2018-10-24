Патрушев заявил о причине взрыва на заводе «Авангард» под Гатчиной

Новосибирск, , 11:03 — REGNUM Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в Новосибирске заявил, что взрыв на заводе пиротехнических изделий «Авангард» в городе Гатчина Ленинградской области стал следствием человеческого фактора.

По словам Патрушева, возгорание, приведшее к взрыву пиротехники 19 октября, произошло из-за «несоблюдения требований пожарной безопасности и привлечения к работе лиц, не имеющих соответствующего допуска».

Как передает ТАСС, секретарь Совбеза России сказал о том, что ранения в результате ЧП получили 11 человек. Ранее сообщалось о семи пострадавших.

Николай Патрушев потребовал «принять дополнительные меры по обеспечению промышленной безопасности на всех потенциально опасных объектах».

Как сообщало ИА REGNUM, причиной взрыва, по версии следствия, стал допуск к работе с опасными веществами людей, не прошедших обучение и не оформленных на предприятии. При взрыве погибли пять человек, четверо из которых являются гражданами стран СНГ, личность еще одного устанавливается. Нанесен большой материальный ущерб.

По уголовному делу о взрыве проходят главный инженер предприятия и директор. Первому уже предъявлено обвинение, он помещен под домашний арест на время следствия. Директор допрошен, ему будет избрана мера пресечения.

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