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Вице-мэр Екатеринбурга занял пост в правительстве Свердловской области

Политика

Назначен заместителем министра экономики региона

Екатеринбург, 24 октября 2018, 10:49 — REGNUM  Вице-мэр Екатеринбурга по финансам Андрей Корюков перешёл на работу в правительство Свердловской области. Он назначен министром экономики региона, пишут местные СМИ.

Указ подписал губернатор области Евгений Куйвашев.

Андрей Корюков родился в Североуральске 2 сентября 1962 года. В мэрии работал с 1 сентября 1997-го. А в марте 2016 года его назначили на должность вице-мэра по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам.

Отметим, ранее мэрию покинул ряд руководителей. Должности лишился в том числе и главный идеолог администрации города Сергей Тушин.

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