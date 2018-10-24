Вице-мэр Екатеринбурга занял пост в правительстве Свердловской области

Екатеринбург, , 10:49 — REGNUM Вице-мэр Екатеринбурга по финансам Андрей Корюков перешёл на работу в правительство Свердловской области. Он назначен министром экономики региона, пишут местные СМИ.

Указ подписал губернатор области Евгений Куйвашев.

Андрей Корюков родился в Североуральске 2 сентября 1962 года. В мэрии работал с 1 сентября 1997-го. А в марте 2016 года его назначили на должность вице-мэра по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам.

Отметим, ранее мэрию покинул ряд руководителей. Должности лишился в том числе и главный идеолог администрации города Сергей Тушин.