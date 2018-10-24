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Председатель Европейского Совета: лицемерие в деле Хашогги опозорило бы ЕС

Политика

Дональд Туск заявил, что Евросоюз интересуют лишь детали преступления вне зависимости от заказчика

Брюссель, 24 октября 2018, 10:52 — REGNUM  Европейский союз заинтересован лишь в расследовании деталей предполагаемого убийства саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги, вне зависимости от заказчика преступления. Об этом заявил председатель Европейского Совета Дональд Туск на своей официальной странице в Twitter 24 октября.

«Шокирующее убийство саудовского журналиста Хашогги было ужасным преступлением. Даже малейший след лицемерия опозорил бы нас. Единственный европейский интерес — раскрыть все детали, невзирая на то, кто стоит за этим», — написал Туск.

Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Майк Помпео заявил о возможности применения «закона Магнитского» в отношении лиц, подозреваемых в причастности к убийству Хашогги. Германия отменила поставки вооружения Саудовской Аравии до тех пор, пока расследование не будет завершено.

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