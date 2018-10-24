Чем действительно руководствуется Польша, ставя России ультиматум по газу

Москва, , 10:45 — REGNUM Польский президент пытается убедить весь мир в том, что борьба Варшавы против «Северного потока — 2» — это политическая борьба, борьба с доминированием России в Европе, напоминает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Ранее президент Польши Анджей Дуда, находящийся в Германии с государственным визитом, призвал Берлин отказаться от строительства газопровода «Северный поток — 2». По мнению Дуды, трубопровод приведет к доминированию поставщика, то есть России, и затруднит энергоснабжение Словакии, Украины и самой Польши.

«В действительности — это борьба за экономические интересы: за инвесторов, которые в случае подорожания газа и, соответственно, электроэнергии в ФРГ перетекут в Польшу, за своё место на рынке сжиженного природного газа, который в настоящее время Польшей активно осваивается.

Но политический момент, конечно, во всей этой польской возне присутствует. Позиция Еврокомиссии, которая, несмотря на все предпринятые Варшавой усилия, так и не выступила с однозначно негативной оценкой «Северного потока — 2», снижает авторитет политики Варшавы на европейском направлении.

Агрессивная антироссийская политика Польши в военно-политической и историко-культурной сферах тоже не получает поддержки от авторитетных европейских государств.

Вот Варшава и выступает с ультиматумами по поводу того, что должно осуществиться в Европе, а что не должно. Но всякий ультиматум загоняет в угол прежде всего самого автора ультиматума. Когда «Северный поток — 2» будет введён в действие, Варшава окажется тем более в незавидной ситуации: и политических глупостей наделала, и экономические потери понесла.

Читайте также: Президент Польши отговаривает Германию строить «Северный поток — 2»