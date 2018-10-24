Наследный принц Саудовской Аравии выступит по поводу убийства Хашогги

Эр-Рияд, , 10:49 — REGNUM Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман впервые выступит по поводу убийства журналиста Джамаля Хашогги, сообщает 24 октября Associated Press.

Заявление будет сделано во время экономического форума, проходящего в Эр-Рияде, на котором было замечено отсутствие многих высокопоставленных представителей бизнеса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 октября журналист Джамаль Хашогги зашел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, после чего пропал. 20 октября власти Саудовской Аравии признали, что сотрудник СМИ погиб в результате некоего конфликта, однако не раскрыли подробностей произошедшего.

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