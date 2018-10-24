Китайские банки не хотят работать с клиентами из РФ из-за санкций

Москва, , 10:43 — REGNUM Вопрос о нежелании китайских банков работать с российскими клиентами обсуждался на сентябрьском заседания подкомиссии по сотрудничеству в финансовой сфере России и Китая. Об этом 24 октября сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Так, банки КНР отказывают российским компаниям в проведении операций или затягивают их. Работе с китайскими банками мешают антироссийские санкции, хотя китайский рынок считается свободным от этих рисков.

Российские представители настойчиво поднимали проблему на заседании, однако представители Народного банка Китая, который подобен ЦБ РФ, но не имеет надзорных функций, лишь выразили готовность продолжать информировать коммерческие банки КНР «о характере действующих санкционных ограничений».

«Трудности возникают даже у тех юридических и физических лиц, которых санкции не коснулись», — отмечает издание.

О сложностях в работе с китайскими банками стало известно в 2014 году от главы Сбербанка Германа Грефа. Проблему подтверждал в 2015 году первый зампред ВТБ Юрий Соловьев, однако до осени текущего года она более не появлялась в публичном поле.

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