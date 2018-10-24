Индонезия и Россия упростят безвизовый режим, страны свяжут прямые рейсы

Москва, , 10:32 — REGNUM Председатель Совета представителей регионов Народного консультативного конгресса Индонезии Усман Сапта и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обсудили отношения между Индонезией и Россией в различных областях, в том числе прямые рейсы из России в Индонезию.

«Во время встречи также обсуждались маршруты прямых рейсов из России в Индонезию, а именно из Москвы в Денпасар. Прямой рейс будет реализован уже в октябре этого года», — заявила Валентина Матвиенко.

По её словам, прямые рейсы из Москвы в Денпасар, как ожидается, увеличат деловое сотрудничество между двумя странами, особенно в сфере туризма.

Валентина Матвиенко сообщила, что проект межправительственного соглашения об упрощенном визовом режиме между РФ и Индонезией уже подготовлен.

«Сейчас он находится на завершающей стадии согласования», — сказала она.

В 2017 году число граждан России, посетивших Индонезию, составило более 70 тыс. человек.

В свою очередь, Усман Сапта надеется, что дружественные отношения между Советом представителей регионов и Совфедом будут расти и смогут способствовать расширению сотрудничества в экономическом и торговом секторах двух стран.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия и Индонезия наращивают торгово-экономические связи и теперь должны выйти на уровень товарооборота порядка 5 млрд долларов.

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