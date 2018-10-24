Доходы главы КНР оказались сопоставимы с заработком среднего жителя страны

Лондон, , 10:22 — REGNUM Президент ЮАР Сирил Рамафоса оказался самым богатым мировым лидером в сравнении с населением своей страны. Его годовой заработок в 19 раз превышает средний доход жителя ЮАР, пишет газета Kronen Zeitung 24 октября.

Британская поисковая система Adzuna сравнила годовые зарплаты лидеров 45 государств со средним годовым заработком их граждан и расположила их в рейтинге. Годовая зарплата президента ЮАР Рамафосы составляет «всего» €212 300 (гораздо меньше, чем доход главы правительства Австралии), но это в 19 раз больше среднего заработка жителя ЮАР, который равен €11 300.

На втором месте расположился премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун (€1 379 200), который получает в 18 раз больше средней зарплаты сингапурца (€78 400). Третье место делят лидеры Индии (€70 100), России (€244 200) и Австралии (€455 700), получающие в 11 больше своих граждан.

Главы правительств Германии (€333 500), Италии (€240 000), Бельгии (€291 000), Швейцарии (€391 400) и президент США (€345 000) зарабатывают в 7 раз больше своих граждан.

Последние места в рейтинге заняли представители Китая и Вьетнама. Президент Китая Си Цзиньпин получает €17 100, а средняя годовая зарплата в Китае — €14 500. Глава правительства Вьетнама Нгуен Суан Фук получает €7500, что ненамного больше средней зарплаты в €5600.