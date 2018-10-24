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Председатель Госдумы Вячеслав Володин принял предложение посетить Индонезию

Политика

Состоится рабочий визит для дальнейшего укрепления сотрудничества между двумя странами

Председатель Госдумы Вячеслав Володин принял предложение посетить Индонезию
Иван Шилов © ИА REGNUM
Вячеслав Володин

Москва, 24 октября 2018, 10:08 — REGNUM  Председатель Госдумы Вячеслав Володин принял приглашение посетить Республику Индонезия для обсуждения вопросов сотрудничества между двумя странами, передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября. Посетить страну его пригласил председатель Совета представителей регионов Народного консультативного конгресса Республики Индонезия Усман Сапта.

«Приглашаем Вас посетить Республику Индонезия с рабочим визитом для обсуждения нашего дальнейшего сотрудничества», — обратился Сапта к председателю Госдумы.

По итогам 2017 года товарооборот между Россией и Индонезией составил 3,3 миллиарда долларов, увеличившись на 25% в сравнении с 2016 годом. В экономической сфере стороны договорились о развитии дальнейшего сотрудничества в сфере атомной энергетики, сельского хозяйства, гражданской авиации, судостроении и туризме.

«Спасибо вам за приглашение, обязательно им воспользуемся», — ответил Володин.

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Российско-индонезийские отношения
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