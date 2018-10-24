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Поклонская и Железняк опровергли создание новой партии

Политика

И свое руководство ею

Поклонская и Железняк опровергли создание новой партии
Иллюстрация: Пресс-служба Президента России
Наталья Поклонская

Москва, 24 октября 2018, 10:08 — REGNUM  Депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») опровергла информацию СМИ о том, что работает над созданием новой партии.

«Хотела бы публично заявить, что в настоящее время я не работаю над созданием каких-либо политических партий и сбором для этого средств», — написала Поклонская в соцсети.

По ее словам, она уже привыкла к тому, что ее имя используют для рекламы в нужные моменты политические пиарщики.

«Основные мои заботы сейчас направлены на завершение лечения детей, привезённых нами из Донбасса, а также на продолжение развития этого проекта», — уточнила парламентарий.

Ранее информацию о создании партии опроверг депутат Госдумы Сергей Железняк («Единая Россия»).

Интернет-издание ura.ru сообщило со ссылкой на политика, якобы получившего приглашение вступить в руководство создающейся партии, что Железняк и Поклонская возглавят новую партию под названием «Сила России».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Поклонская и Железняк голосовали против законопроекта о повышении пенсионного возраста.

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