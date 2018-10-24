Индонезия предлагает концепцию сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе

Джакарта, , 09:52 — REGNUM Индонезия предлагает открытое и всеобъемлющее сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе, обращая внимание на центральную роль Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сообщает Antaranews.

«Индонезийская концепция Индо-Тихоокеанского региона обещает взаимовыгодную геополитическую ситуацию, сотрудничество ради общего блага и создание новых экономических центров», — заявила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди на геополитическом форуме в Джакарте.

По ее словам, укрепление сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе является стратегическим вопросом для стран-членов АСЕАН, которые расположены на стыке этих двух регионов.

Объединение двух регионов, по словам министра иностранных дел Индонезии, создаст новые центры роста в странах, граничащих с Индийским океаном.

Индонезийская концепция придаст дополнительную ценность существующим механизмам сотрудничества АСЕАН. Кроме того, Индонезия представила это концептуальное предложение ряду таких партнеров, как Китай, Россия, США, Япония, Австралия, Южная Корея и Индия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Индонезия считает важным, чтобы АСЕАН сохранил свою центральную роль и продолжил превращать Индо-Тихоокеанский регион в открытую, прозрачную, всеобъемлющую, международную правовую и кооперативную сферу.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезия задала тон на саммите стран Восточной Азии