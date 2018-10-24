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Комиссия по правам человека осудила Францию за запрет ношения никаба

Политика

Невозможность ношения никаба нарушает свободу вероисповедания, сочла Комиссия

Женева, Швейцария, 24 октября 2018, 09:43 — REGNUM  Запрет на ношение никаба в публичных местах во Франции нарушает права человека. К такому выводу пришла Комиссия по правам человека ООН, пишет газета Tagesspiegel.

23 октября Комиссия обвинила Францию в нарушении права людей на свободу вероисповедания, после того как в Комиссию пожаловались две женщины, осужденные за нарушение соответствующего запрета.

То, что запрет является необходимым по соображениям безопасности и способствует сплочению общества, Комиссия не сочла убедительным аргументом. По ее мнению, этот запрет вовсе изолирует мусульманок от общества.

Напомним, в 2010 году Франция первой в Европе приняла запрет полного покрытия лица. Сейчас аналогичные запреты действуют в Бельгии, Австрии, Дании, Болгарии, в некоторых кантонах Швейцарии.

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