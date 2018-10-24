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National Interest: Выход из ДРСМД – крест на будущих договоренностях с США

Политика

Опасения вызывают и уже существующие соглашения, такие СНВ-III

National Interest: Выход из ДРСМД – крест на будущих договоренностях с США
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Вашингтон, 24 октября 2018, 09:37 — REGNUM  Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) поставит крест на любых перспективах заключения подобных соглашений в будущем, заявил бывший помощник госсекретаря США и посол в ФРГ Ричард Берт в интервью американскому изданию The National Interest.

Он подчеркнул, что заключать соглашения с Вашингтоном после выхода из ДРСМД странам будет крайне сложно. При этом негативный эффект от отказа США от своих обязательств будет касаться и существующих договоренностей.

«Следующий вопрос: каково будущее СНВ-III? Мы хотим оказаться в положении, когда межконтинентальные системы — стратегическая авиация, баллистические ракеты морского и наземного базирования — больше ничем не ограничены?» — обращает внимание автор.

И на фоне того, как основной угрозой США в XXI веке станет Китай, хотят ли в Вашингтоне отвлекаться на новую гонку вооружений с Россией, задает вопрос Берт, который был главным переговорщиком по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений между СССР и США.

Напомним, на риск того, что с США никто не осмелится заключать стратегические договоры, указали и после того, как президент США Дональд Трамп заявил о выходе страны из Совместного всеобъемлющего плана действий — подписанной в 2015 году ядерной сделки с Ираном.

Читайте ранее в этом сюжете: National Interest: Угрозы выхода США из ДРСМД —провал дипломатии Вашингтона

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