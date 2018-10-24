В Якутии оправдали рабочих, уложивших асфальт в снег: до -10 – можно

Якутск, , 09:43 — REGNUM В Якутске считают нормальной укладку асфальтного покрытия при минусовых температурах и намерены продолжать дорожные работы в таких условиях. Об этом заявил руководитель Управления дорог Якутска Валерий Домотов, пояснив, что при таких работах необходимо обязательно выполнять ряд требований, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии столицы республики.

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Укладку асфальта по словам чиновника можно осуществлять, если температура воздух не ниже — 100 С и строго руководствуясь рядом правил.

«Первое — это качественная подготовка основания асфальтобетонного покрытия, — пояснил Валерий Домотов. — Его необходимо тщательно очистить от пыли, грязи, снега и льда, а также осуществить его просушку и нагрев специальными машинами. Далее, для исключения образования льда на поверхности основания проводится рассыпка специального химического состава. Сами асфальтобетонные смеси должны содержать необходимые пропорции поверхностно-активных веществ, активированных минеральных порошков или специальных добавок. Перед укладкой смеси проводится обработка поверхности нижнего слоя нагретой до соответствующей температуры битумной или битумно-полимерной эмульсией. Кроме того, для снижения теплопотерь рекомендуется увеличивать толщину покрытия, которое рассчитывается по специальной таблице».

При соблюдении всех этих условий, уверен Валерий Домотов, качественная укладка асфальта при минусовых температурах будет обеспечена. Он также подчеркнул, что в этом году в Якутске с применением такой технологии ещё будет наноситься дорожное покрытие. Такие работы запланированы на объекте «Ворота Якутска».

Как сообщало ИА REGNUM, жители Якутска были шокированы, увидев, как на тротуарах в центре города дорожники укладывают асфальт прямо поверх смеси грязи со снегом. Люди пожаловались в мэрию, и оказалось, что выполнить дорожные работы совершавшая их компания должна была до 20 августа. Комментируя эту ситуацию, глава города Сардана Авксентьева назвала произошедшее форменным безобразием.

«Дала поручение расторгнуть муниципальный контракт, акты приёмки выполненных работ не подписывать, эту халтурную работу из муниципального бюджета не оплачивать», — отметила мэр.