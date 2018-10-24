Каждый может проявить свои возможности: финалист конкурса «Лидеры России»

Ростов-на-Дону, , 09:56 — REGNUM Участие в конкурсе «Лидеры России» даёт возможность понять свои сильные и слабые стороны, развить компетенции, расширить кругозор, познакомиться с интересными людьми. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM рассказал финалист конкурса — ростовчанин Николай Сапрунов. В 2017 году по совету товарищей он решил принять участие во всероссийском конкурсе управленцев, по итогам которого он стал финалистом и получил новую должность.

«Сомнений по поводу участия в конкурсе не было никаких. Товарищи рассказали о конкурсе, и я нашёл сайт в интернете. Сначала прошёл регистрацию, затем были дистанционный отбор, очный этап и финал в Сочи. Путь к победам начался ещё со школьной скамьи, если можно так сказать. Дух состязательности был одним из стимулов к участию», — отметил собеседник агентства.

Сапрунов особо отметил высокий уровень организации конкурса. По его словам, на всех этапах конкурса выдерживался тайминг, проблем не было ни технических, ни организационных.

«Программа была насыщенной и очень интересной. Моя задача была проходить тесты, проявлять себя в моделируемых ситуациях. Многие конкурсанты не справились с волнением, стараясь произвести впечатление на жюри. Что касается компьютерного тестирования, то что может быть честнее? Здесь либо знаешь, либо не знаешь», — подчеркнул он.

Нынешним участникам конкурса Сапрунов советует не акцентировать внимание на карьерном росте, повышении в должности. От участия в конкурсе, в первую очередь, необходимо получить удовольствие.

«Конкурс даёт понять твои сильные и слабые стороны, над чем необходимо работать. Самое важное — количество знакомств, расширение кругозора. Финал очень сплотил участников. Например, моя записная книжка заметно подросла в объёме», — заметил конкурсант.

В настоящее время Николай Сапрунов проживает в Крыму. На полуострове он занимает должность генерального директора АО «Корпорация развития Республики Крым». Но останавливаться на достигнутом руководитель регионального института развития не собирается. Полученный грант финалист всероссийского конкурса вложил в дальнейшее обучение по программе Executive MBA в РАНХиГС.

«Я благодарен за оказанное доверие властям Крыма, конкурсу, его организаторам. Без этого конкурса у меня такой возможности не появилось бы», — сказал Сапрунов.

Конкурсантам финалист конкурса пожелал быть самими собой.

«Это самое важное и сложное. Желаю успехов, получить удовольствие от конкурса и не опускать руки в случае неудачи. Верьте в себя, и всё обязательно получится!» — заключил собеседник ИА REGNUM.